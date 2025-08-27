محافظ الدقهلية يؤكد انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة ابن لقمان للتأمين الصحي

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ، خلال جولته، ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية كريمة لهم.

وشدد مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض، مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير جميع أنواع العلاج اللازم للمترددين، واستكمال النواقص من الأدوية.

وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.