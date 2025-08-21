محافظ الدقهلية يتفقد شكاوى الصرف الصحي شرق المنصورة ويوجه بسرعة حلها ويطمئن أهالي قولونجيل|صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منطقة قولونجيل التابعة لحي شرق المنصورة، استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تسرب مياه الصرف الصحي أسفل منازلهم وما قد يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية. وتبين خلال الجولة عدم وجود أي تسربات مياه أو صرف صحي، مؤكدًا حرصه على المتابعة الشخصية لمصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وكلف المحافظ المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التحرك والتفاعل الفوري مع أي شكاوى، مع التأكيد على التواجد الميداني اليومي لممثلي الشركة بالمنطقة والمتابعة الدورية، مشددًا على التزام العاملين بالزي الرسمي أثناء أداء مهامهم لضمان سهولة تمييزهم من قِبل المواطنين والتأكيد على جدية العمل.



كما تفقد المحافظ الحالة العامة لشوارع المنطقة لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة، والتأكد من التزام الأجهزة المعنية بإزالة الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري. ووجه الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة دائمة لضمان بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين اليومية يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا الأهالي إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة والمشاركة الإيجابية في رصد المشكلات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة.