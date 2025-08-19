قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة مديرية التعليم بالجلاء بتكلفة 4,5 مليون جنيه

همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بالجلاء بمدينة المنصوره بتكلفة 4,5 مليون جنيه ، في احتفالية كبرى شهدت تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الفيلم الوثائقي «أعرف تاريخ محافظتك»، والذي تم إعداده من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، حيث تم تكريم 30 طالبًا على مستوى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية،  البسيوني محمد وكيل المديرية.

وأكد " المحافظ" علي أن افتتاح حمام السباحة يُعد إضافة قوية لمحافظة الدقهلية ككل ومشروعا قومياً ، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسئولية اعتبر المشروع قوميًا، ووجّه لكافة التنفيذيين المختصين بالعمل ليل نهار لإنهائه في أسرع وقت.

وأعرب " مرزوق " عن سعادته البالغة بما شاهده من تميز وتألق طلاب الدقهلية السباحين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ليظلوا في الصدارة محليًا ودوليًا.

واشاد " المحافظ " بدور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لتوفيره كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حمام السباحه ، مؤكدًا أن الدولة تدعم أبناءها المتميزين في مختلف المجالات الرياضية لرفع راية مصر عالية خفاقة.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قام بتكريم كلا من وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ، واستشاري مشروع تطوير حمام السباحه ، والشركة المنفذه للمشروع تقديراً لجهودهم في تنفيذ أعمال التطوير .

جدير بالذكر أيضاً أن حفل الافتتاح تضمن السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات فنية، بجانب عرض متميز للسباحين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى وزارة التربية والتعليم محليًا وعربيًا، كما أن حمام السباحة تم إنشاؤه لأول مرة عام 1964.

الدقهلية محافظ حمام السباحه افتتاح

