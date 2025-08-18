تنسيق مستمر.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير الأمن بمكتبه بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين محافظة الدقهلية، والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة خطط مديرية أمن الدقهلية للانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الشرطية، والتصدى لكافة أشكال الخروج على القانون، وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الأمنية المبذولة من قبل قطاعات المرور والمرافق والحماية المدنية لتحقيق الانضباط في المحافظة.

وأكد المحافظ بأن هذه الجهود تأتى انطلاقا من الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

