محافظ الدقهلية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مارجرجس الروماني بميت دمسيس

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء نصر رفقي نائب مدير أمن الدقهليه مساء اليوم الثلاثاء، الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مارجرجس الروماني ووصول جسده إلى الدير بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، والذي يُقام سنويًا خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 29 أغسطس.

وكان في استقبال " المحافظ " نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لدير مارجرجس بميت دمسيس، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، ونيافة الأنبا إكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس.

كما شارك بالاحتفال اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا.

حيث وجّه "محافظ الدقهلية " خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط، قائلاً:

"الأسرة المصرية تجسد الروح الوطنية وتوحد كل بيت تحت مفهوم (بيت العيلة)، فمصر نموذج فريد للتعايش والمحبة بين المسلمين والمسيحيين في ظل قيادة الدولة المصرية."

وأضاف "مرزوق" أن المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصة لتعزيز الروابط بين المصريين جميعًا، مشددًا على أن ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الشباب والأجيال القادمة هو رسالة أساسية لضمان استمرار روح التماسك والانتماء، قائلاً: "لن نسمح للفتن أو الشائعات بالتسلل بيننا.. مصر ستظل بيت الجميع، دولة قوية متماسكة بشعبها ووعي أبنائها."

وأكد أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة دائمًا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، داعيًا المواطنين إلى مواجهة الشائعات والتحلي بالثقة في الدولة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت الصمود أمام تحديات غير مسبوقة بفضل وعي الشعب وتماسكه.