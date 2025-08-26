وسط حزن وبكاء محبيه.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي عن عمر 34 عامًا

شيع أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الامديد بمحافظة الدقهلية، جنازة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الثلاثاء عن عمرًا يناهز 34 عامًا متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب عقب انتهاءه من أداء صلاة العشاء.

خرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن خيمت على الحاضرين لما يتمتع به القارئ الشاب من حب بين أبناء قريته وخاصة الأطفال .

وتقدم الأطفال جنازة القارئ باكين حزنا على فراقه مؤكدين أنه كان يجمعهم كأطفال داخل المسجد الكبير ويحرص على حفظهم وترتيب القرآن الكريم.وجرى تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة بقرية الخمسة حيث تتلقى الأسرة العزاء في الفقيد عقب صلاة العصر.

وأكدت أسرته أن وفاته جاءت عقب أداء صلاة العشاء جماعة بين أبناء القرية المصلين بالمسجد ولدي عودته إلى منزله شعر بحالة ضيق في التنفس أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية وتوقف عضلة القلب.

وأضافوا أن الراحل كان يبلغ من العمر 34 عامًا وذاع صيته بين أقرانه في دولة التلاوة لما يتمتع به من خشوع وصوت رخيم في قراءة القرآن الكريم جعلته قبلة الباحثين عنه للمشاركة في القراءة والتلاوة بالعزاءات.

وأشاروا أن الراحل لديه طفلان (رضا 4 اعوام ،وعلي يبلغ من العمر عاما واحدًا)