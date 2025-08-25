الدقهلية.. ضبط 5 طن ملح غير مطابق و57 كيلو لحوم فاسدة

وجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتشديد في متابعة سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين حفاظًا على صحتهم حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وشنت إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من مراكز المحافظة.

وفي المطرية، تم ضبط (110) جوال × 50 كجم بإجمالي وزن (5.5 طن) من ملح الطعام الخشن – كريستال، وذلك عقب ورود نتيجة تحليل عينة سبق سحبها من نفس الصنف، وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم فى دكرنس، ضبط (57.5 كجم) من اللحوم منتهية الصلاحية وغير محتفظة بالخواص الطبيعية ومعاد تجميدها، عُثر عليها داخل ثلاجة أحد المطاعم، وكانت محفوظة داخل أكياس سوداء اللون بما يخالف الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، أن المديرية ماضية في تكثيف الحملات بصفة مستمرة للتأكد من مطابقة الأغذية المعروضة للمواصفات وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات

.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، إن الحملات تشمل مختلف مدن ومراكز المحافظة وفق خطة عمل دورية، ويتم خلالها سحب عينات وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمطرية، إلى أنه تم اللتحفظ على المضبوطات وتشميعها لحين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الكميات المضبوطة من الملح غير مطابقة للمواصفات القياسية طبقًا للتقارير المعملية.