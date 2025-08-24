سقطوا من فوق السقالة.. إصابة ثلاثة عمال بإحدى قرى الدقهلية

أصيب ثلاثة عمال اثر سقوط من فوق سقاله بالقرب من مستودع الغاز بكوم الديربى بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط ثلاثة عمال من فوق سقاله بالقرب من مستودع الغاز بكوم الديربي- المنصوره مما ادى الى اصابتهم باصابات متفرقه.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ ، وتبين إصابة كلا من احمد فرحات السيد السيد 25 عاما مقيم كوم الديربى واصابته عبارة عن كدمات بالانف والجانب الايمن ، اسلام السعيد عبد الرزاق ابراهيم 18 عاما مصاب كسر بالكاحل الايمن وخالد خالد امين محمد السعيد 15 عاما مصاب بسحاجات وكدمه بالرأس وجميعهم مقيمى كوم الديربى.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر لاخطار النيابه العامة.