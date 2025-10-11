قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي

قبيل إنطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه .

وأشار الدكتور سويلم الى أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر فى مجال المياه، مؤكدا على أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لإستمرار التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين .

تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وأكد استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأشاد الدكتور سويلم بالنموذج التعاونى الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل فى منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) .

وأكد وزير الري على أهمية الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA للأشقاء الأفارقة ومنهم المتدربين من دولة السنغال الشقيقة .