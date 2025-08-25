طلب أجرة أعلى من العداد.. محافظ الدقهلية يقرر إيقاف "تاكسي" لمدة شهر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال جولته استوقف سيارة "تاكسي" للتأكد من تشغيل عداد الركوب "البنديرة" وتبين طلب السائق من الراكب أجرة أزيد من قراءة العداد، وعلى الفور وجه لمدير إدارة المرور، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إيقاف السيارة لمدة شهر.

كما وجه المحافظ لمدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف حملات التفتيش المرورية، ومراجعة خطوط سير السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي سيارة تمتنع عن تشغيل العداد "البنديرة"، وتجاه أي سيارة تقوم بتقسيم خط السير المصرح به، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة حفاظا على مصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات وجميع المراكز والمدن والقرى، ويتابع بنفسه مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات حرصا على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم.