قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصلحة السجون الإسرائيلية أنهت عملية نقل الأسرى الفلسطينيين إلى مراكز الإفراج
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة

غزة
غزة
قسم التوك شو

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن اتفاق شرم الشيخ الذي جرى التوصل إليه مؤخرًا يمثل انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية التي نجحت، بجهود مضنية على مدار العامين الماضيين، في التوصل إلى صيغة تضمن صمود وقف إطلاق النار وعدم عودة الحرب في غزة من جديد.

وأضاف أن الاتفاق مبني على قواعد عادلة تتسق مع القانون الدولي، وتعكس رؤية مصر الثابتة القائمة على رفض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة استطاعت أن تشكل قاعدة إقليمية عادلة لإنهاء الصراع على أسس راسخة تحظى بقبول جميع الأطراف.

وأشار عبد العزيز في تصريحات لقناة إكسترا نيوز إلى أن استضافة مصر لقادة العالم في مدينة شرم الشيخ لحضور التوقيع على الاتفاق التاريخي، يأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية وثقة المجتمع الدولي في دورها القيادي.

 توافد القادة العالميين 

وقال إن مشهد توافد القادة العالميين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر يعيد للأذهان الدور التاريخي للقاهرة عقب حرب أكتوبر، حين دشنت واقعًا جديدًا للمنطقة من خلال اتفاقية السلام، واليوم تواصل الدور نفسه بتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي عبر اتفاق شرم الشيخ.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مصر نجحت في توظيف الأزمة الأخيرة في غزة لصياغة رؤية شاملة لمستقبل المنطقة تقوم على إحياء مسار الدولة الفلسطينية وتحقيق حياة كريمة للشعب الفلسطيني، موضحًا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت بذكاء عبر شبكة علاقات دولية واسعة شملت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وقطر والولايات المتحدة، مما أسفر عن توافق دولي نادر حول رؤية مصر للحل العادل والدائم.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التنسيق بين مصر والفصائل الفلسطينية يعكس الثقة المطلقة في الدور المصري، قائلاً إن مصر تتحرك من منطلق قيمي ووطني لدعم القضية الفلسطينية، لا لمصالح ضيقة أو شعارات زائفة.

وأضاف أن الفلسطينيين لمسوا هذا الدور الصادق وشاهدوا العلم المصري مرفوعًا في غزة كرمز للأمل، مؤكدًا أن مصر تحملت الأعباء والتحديات دفاعًا عن القضية الفلسطينية وعن الأمن القومي العربي، لتظل دائمًا ركيزة الاستقرار وضمير الأمة.

الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز وقف إطلاق النار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يشارك في إجتماع شركات السياحة الألمانية

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

بالصور

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد