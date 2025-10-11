قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأشغال الفلسطيني: الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة

محمد البدوي

قال عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن الحكومة أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تشمل جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة التي قدمت خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية المتضررة بشدة.

وأشار بسيسو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الدمار في القطاع الصحي تجاوز 75%، حيث توقفت عن العمل أكثر من 28 مستشفى نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية.

الجامعات والمراكز الجامعية

ولفت إلى أن الوزارات المختصة مثل وزارة التربية والتعليم العالي قدمت بدورها خططها الخاصة، موضحًا أن هناك أكثر من 1660 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي، إلى جانب الجامعات والمراكز الجامعية التي تضررت بنسبة تقارب 90%.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم العالي تعمل على تنفيذ خطط عاجلة لترميم وإعادة تشغيل المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء الحرب.

التعليم التعليم العالي وزير الأشغال العامة قطاع غزة البنية التحتية وزارة الصحة المراكز الصحية

