وزير الإسكان الفلسطيني: خطة إعادة إعمار غزة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق

قال عاهد فائق بسيسو، وزير الإسكان الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، استندت أساسًا إلى الخطة المصرية العربية التي أُقرّت في مؤتمر الجامعة العربية، وفق رؤية فلسطينية ومخطط مكاني معتمد من الحكومة.

وقف إطلاق النار

وأوضح بسيسو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخطة تم إعدادها لتبدأ تطبيقها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مرورًا بمرحلة التعافي حتى نهاية الحرب، بالإضافة إلى رؤية شاملة لإعادة إعمار القطاع خلال خمس سنوات تلي وقف العدوان.

وأضاف أن الخطة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له القطاع، وتلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة.

وأشار إلى أن هناك خمس أولويات رئيسية ترتكز عليها هذه الخطة لضمان إعادة بناء القطاع بصورة فعالة ومستدامة.