فن وثقافة

إلهام شاهين: اتفاق شرم الشيخ أسعدنى وأتمنى إقامة دولة فلسطين.. خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى قرار وقف إطلاق النار على غزة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “اتفاق شرم الشيخ خطوة إلى الطريق الصحيح وأعاد الأمل مجددا إلى القضية الفلسطينية بعد أن كان هناك توجه لإبادة الشعب الفلسطينى والإنهاء على القضية الفلسطينية بالتهجير وهو ما وقف ضده”. 

وأضافت: “أتمنى أن يكون هناك فى المرحلة المقبلة إقامة لدولة فلسطين، وتشهد بناء الدولة من جديد لأن شعبها يستحق الحياة”.

المساعدات المصرية إلى غزة.. رسالة إنسانية وأخلاقية

كما كشفت عن بدء تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة فور إعلان الاتفاق، معتبرة أن هذا التحرك السريع يعكس عمق الدور الإنساني والأخلاقي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

رؤية السيسي لحل الدولتين.. الطريق إلى سلام دائم

ودعت شاهين إلى خطوات عملية تلي وقف إطلاق النار، تضمن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

وتابعت: "هذا ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، الذي يؤكد دومًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب تعبيرها.

العالم يثمّن الدور المصري.. ومصر تثبت ريادتها

وختمت إلهام شاهين حديثها بالقول: "العالم كله يهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز، ومصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط جزءًا من المعادلة، بل صانعة للقرار وصاحبة دور تاريخي في حفظ السلام".

وأوضحت أن ما جرى في شرم الشيخ ليس مجرد حدث سياسي، بل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل جديد على أن مصر ستبقى صانعة السلام في الشرق الأوسط.

