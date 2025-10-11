مواعيد عرض وإعادة مسلسل "لينك" قبل انطلاقه على قناة DMC اليوم

ينطلق مسلسل "لينك" بطولة النجمان سيد رجب ورانيا يوسف مساء اليوم السبت عبر شاشة قناة DMC بعؤض الحلقة الأولى في تمام الساعة 7 مساءً، على أن يعاد الساعة 2 صباحاً و9 صباحاً، كما يُعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة فى الساعة 6 صباحاً و4 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية.

يتناول المسلسل فكرة النصب الإلكتروني من خلال رابط يتم إرساله عبر الإنترنت، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، لتتفرع من هذه الحيلة الإلكترونية مجموعة من القضايا الاجتماعية المتشابكة، منها علاقة الأب بأبنائه، والجار بجاره، والصديق بصديقه، إلى جانب أزمات الشباب كالإدمان والطموحات المبالغ فيها التي قد تقود إلى طرق خاطئة ومشكلات حقيقية.

تدور أحداث "لينك" حول بكر (سيد رجب) وهو موظف بسيط أحيل إلى المعاش ويحلم بقضاء ما تبقى له من العمر بهدوء مستنداً إلى مكافأة نهاية خدمته، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يضغط على رابط إلكتروني بالخطأ، ليكتشف أنه فقد كل أمواله، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة بمساعدة جارته أسما (رانيا يوسف)، حيث تجمعهما الظروف بشاب خبير في مجال الهاكينج، لتبدأ مغامرة مليئة بالمفاجآت والأسرار.

يشارك في بطولة مسلسل "لينك" إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف نخبة من الفنانين، أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، العمل من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

أكد منتجا العمل إيمان أبو الدهب وأحمد بلال أن مسلسل "لينك" يأتي استكمالاً لمسيرة الشركة في تقديم أعمال تتناول قضايا اجتماعية تلامس الجمهور المصري والعربي، مشيرين إلى نجاحات سابقة للشركة في أعمال مثل:

"سوشيال" بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين، و"دوبامين" بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو، و"أسيل" بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو.