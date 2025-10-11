قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
فن وثقافة

مجدي الهواري يعلن بدء تصوير لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة

مجدي الهواري
مجدي الهواري
يمنى عبد الظاهر

أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري بدء تصوير لعبة جهنم، وهي أولى الحكايات ضمن أحداث مسلسل القصة الكاملة وذلك تحت قيادة المخرج إسلام خيري وتأليف نجلاء الحديني.

 

لعبة جهنم

ونشر الهواري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة جديدة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلا: بسم الله.. أول يوم تصوير (لعبة جهنم) مسلسل (القصة الكاملة)، في إشارة إلى انطلاق العمل فعليا بعد فترة من التحضيرات.

يعد مسلسل القصة الكاملة من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يقدم بشكل حلقات منفصلة متصلة، يتناول خلالها مجموعة من القصص المختلفة، لكل منها أبطالها وأحداثها الخاصة، وهو ما يمنح صناع العمل فرصة لتقديم تنوع درامي ومضامين اجتماعية ونفسية متعددة.

سبق وتحدث المخرج مجدي الهواري عن رأيه في مساندة الفنان محمود حميدة لـ الفنان الشاب طه دسوقي وأحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس، لافتًا إلى أن بعض الفنانين يرون أن مساندتهم لـ عمل من بطولة شبابية مخاطرة يجب حسبانها.

وقال مجدي الهواري في برنامج الراديو بيضحك: محمود حميدة لو ماحبش العمل يوقعه، معندوش عزيز في الفن، وهو كان فايق جدًا في مسلسل ولاد الشمس، وإنه يكون موجود في عمل زي ده، ده معناه أن كل الناس اللي في العمل أقنعوه.

وأضاف: طه دسوقي ناصح فنيًا مرحش في سكة مالك في التحضير للدور، وأحمد مالك حضر للدور عن طريق الفيديوهات اللي كان بينشرها.

مجدي الهواري لعبة جهنم مسلسل القصة الكاملة المخرج إسلام خيري نجلاء الحديني محمود حميدة طه دسوقي

