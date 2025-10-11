مجدي الهواري يعلن بدء تصوير لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة

أعلن المخرج والمنتج مجدي الهواري بدء تصوير لعبة جهنم، وهي أولى الحكايات ضمن أحداث مسلسل القصة الكاملة وذلك تحت قيادة المخرج إسلام خيري وتأليف نجلاء الحديني.

ونشر الهواري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة جديدة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلا: بسم الله.. أول يوم تصوير (لعبة جهنم) مسلسل (القصة الكاملة)، في إشارة إلى انطلاق العمل فعليا بعد فترة من التحضيرات.

يعد مسلسل القصة الكاملة من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يقدم بشكل حلقات منفصلة متصلة، يتناول خلالها مجموعة من القصص المختلفة، لكل منها أبطالها وأحداثها الخاصة، وهو ما يمنح صناع العمل فرصة لتقديم تنوع درامي ومضامين اجتماعية ونفسية متعددة.

سبق وتحدث المخرج مجدي الهواري عن رأيه في مساندة الفنان محمود حميدة لـ الفنان الشاب طه دسوقي وأحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس، لافتًا إلى أن بعض الفنانين يرون أن مساندتهم لـ عمل من بطولة شبابية مخاطرة يجب حسبانها.

وقال مجدي الهواري في برنامج الراديو بيضحك: محمود حميدة لو ماحبش العمل يوقعه، معندوش عزيز في الفن، وهو كان فايق جدًا في مسلسل ولاد الشمس، وإنه يكون موجود في عمل زي ده، ده معناه أن كل الناس اللي في العمل أقنعوه.

وأضاف: طه دسوقي ناصح فنيًا مرحش في سكة مالك في التحضير للدور، وأحمد مالك حضر للدور عن طريق الفيديوهات اللي كان بينشرها.