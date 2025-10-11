قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلام المصرية تزين قوافل العائدين إلى شمال غزة
سيدة تتشاجر مع أخرى بالفاظ خادشة.. الداخلية تكشف التفاصيل
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
القيادة المركزية الأمريكية: نحرز تقدما في إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لدعم غزة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة
وزير الخارجية: الترويج للمنتجات الدوائية المصرية عبر البعثات الدبلوماسية
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اللهم رد لجسدهم عافيته| نجوم يتعرضون لأزمات صحية.. نهى صالح ومنى فاروق الأبرز

سعيد فراج

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، إلى أزمات صحية شديدة، ومن أبرزهم نهى صالح ومنى فاروق ووالدة الفنان مصطفى كامل وشقيق الفنانة فريدة سيف النصر، وغيرهم.

نهى صالح 

أعلنت الفنانة نهى صالح عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نهى صالح صورة وهي تضع الكانيولا وعلقت كاتبة: “اللهم رد لجسدي عافيته”.

يذكر أن الفنانة نهى صالح تألقت في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وقدمت دور شخصية فلاحة فيه، والذي تم عرضه في رمضان 2025.

منى فاروق 

بينما كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة،عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

ونشرت منى صورة لها من داخل المستشفى وكتبت: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لأشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، دعواتكم بالشفاء العاجل".

على الجانب الآخر، طالبت الفنانة منى فاروق متابعيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء بعد تعرضها لوعكة صحية، وقامت بنشر صور تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: “ألف سلامة عليكي يا ماما ربنا يقومك بالسلامة، دعواتكم لأمي بالشفاء العاجل ”.

والدة مصطفى كامل 

كما أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة نتيجة تناول جرعة من الأنسولين منتهي الصلاحية.

ونشر مصطفى كامل منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” قال فيه: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خدو بالكم جدًا من تاريخ صلاحية الدواء، خاصة الأنسولين".

شقيق فريدة سيف النصر

ووجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة مؤثرة، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لشقيقها بدر الدين، مشيرة أن حالته الصحية في تدهور.

وكتبت فريدة، في منشورها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: "حبايبي في الله من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد.. صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي.. أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هاطلب من الطيبين يدعوا لبدر الدين أخويا حبيبي.. الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاؤه".

وأضافت: "فضلًا وليس أمرًا الحالة صعبة ولا صعب على الله سيجعله سهلًا بدعاؤنا، تقيلت عليكم معلش.. شكرًا.. والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي نغزات على كل آه منه ودموعي في حلقي مرة.. يااااارب لأول مرة يطلب حاجة ماعرفش أعملها أنا عاجزة ياااااااارب»، داعية جمهورها للوقوف معها بالدعاء لشقيقها.

