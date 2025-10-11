وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف هذا العام زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، الذي شهد زراعة 3.1 مليون فدان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لدعم المزارعين، حيث تم رفع سعر توريد القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا للإردب، في الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار العالمية بين 1800 و1850 جنيهًا، مما يعكس حرص الحكومة على تشجيع الفلاحين وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف وزير الزراعة، أن مركز البحوث الزراعية يواصل العمل على تطوير وتحسين سلالات القمح المصرية لزيادة الإنتاجية وجودة المحصول، مشيرًا إلى أن مشروع "مستقبل مصر" والتوسعات الزراعية الكبرى التي تمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.