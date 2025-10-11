قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: تكثيف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال سبتمبر

التحسين الوراثي للماشية
التحسين الوراثي للماشية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا خلال سبتمبر 49,975 رأس ماشية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة، باستمرار جهود رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التلقيح الاصطناعي خلال شهر سبتمبر لعدد 49,975 رأس ماشية، من بينها 43,148 رأس من الأبقار، و6,827 رأس من الجاموس، لافتا إلى أنه تم تقديم هذه الخدمات من خلال أكثر من 1,500 نقطة تلقيح اصطناعي موزعة على مختلف المحافظات، لدعم المربين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم إنتاج حوالي 50,510 جرعة سائل منوي مجمد من طلائق متميزة في مركزي العباسية وبني سويف، فضلا عن توزيع نحو 63,259 جرعة على نقاط التلقيح الاصطناعي بالمحافظات لتعزيز القدرات الوراثية للقطعان.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم تشخيص الحمل لعدد 19,704 رأس ماشية تشمل: 9,686 رأس من الأبقار، و3,343 رأس من الجاموس، و6,675 رأس من الأغنام والماعز، لافتا إلى أنه تم أيضا علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 18,923 رأسًا، شملت: الشيوع الصامت، الشيوع المتكرر، الالتهابات الرحمية بأنواعها، خمول المبايض، تحوصل المبايض، وسوء التغذية، وغيرها من الأسباب التي تؤثر على كفاءة القطعان التناسلية.

وأضاف أنه تم علاج أمراض الضرع لعدد 3,977 رأس ماشية، تشمل: 2,583 رأس من الأبقار، و1,241 رأس من الجاموس، و153 رأس من الأغنام والماعز، كما تم علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد 2,535 رأسًا، شملت: الالتهابات الرحمية، حمى النفاس، احتباس المشيمة، الولادات العسرة، والانقلابات الرحمية والمهبلية، وغيرها.

الزراعة الرعاية التناسلية التحسين الوراثي للماشية

