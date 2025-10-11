زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة بمخزنين بدون ترخيص بتلا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 7 تراخيص تشغيل (محلات أعلاف، مصانع)، وإجراء 31 معاينة ميدانية لـ مزارع ماشية ودواجن ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص خلال اسبوع، مشيراً إلي ان اجمالي عدد التراخيص بلغ 856 ترخيص وذلك في الفترة من أول يناير 2025 وحتي الأن، وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة تم الإنتهاء من توزيع أكثر من 39628 طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة.

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع مباحث التموين تم ضبط 20 طن أسمدة بعدد من المخازن بناحية تلا لممارستهم النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم استخراج تراخيص ومعاينات لعدد 30 ملف أسمدة ومبيدات، يأتي هذا في ضوء مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 10 كيلو و450 متر ، حيث شمل التطهير تعاونى وتحسين بمراكز ( شبين الكوم ، قويسنا ، تلا ، الشهداء ، بركة السبع ، منوف ) لخدمة مساحة 844 فدان ، وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفي إطار المرور الميداني على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة (1470) فدان من الخضر والفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى دخل المزارعين، فيما تم عقد 34 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح.