وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستهدف الوصول إلى 65% خلال العام القادم بفضل خطط التوسع في الزراعة والميكنة.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوسع في زراعة القمح يأتي في إطار مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، وضمان توافر الخبز المدعوم لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تمتلك أنواعًا متعددة من سلالات القمح عالية الإنتاجية تتناسب مع طبيعة كل منطقة مناخية وتربتها، مثل أصناف "مصر 2"، "مصر 4"، "مصر 5"، "مصر 6"، وعدد من السلالات الأخرى، داعيًا المزارعين إلى اختيار التقاوي المناسبة حسب مناخ منطقتهم.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف ميكنة أكثر من 2.5 مليون فدان ضمن خطة متكاملة تشمل التسوية بالليزر والحصاد باستخدام معدات حديثة مثل "الكومباين"، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على الفلاحين