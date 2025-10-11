قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة شرم الشيخ.. الأزهر: الحمد لله الذي هيأ أسباب السلام لأهل غزة
ويتكوف يزور قاعدة عسكرية في غزة للتأكد من انسحاب قوات الاحتلال منها
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بعد إصابته بمعارك جنوب قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
الأهلي يعرض عمر الساعي على ياس سوروب لحسم مصيره في يناير
أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستهدف الوصول إلى 65% خلال العام القادم بفضل خطط التوسع في الزراعة والميكنة.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التوسع في زراعة القمح يأتي في إطار مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية، وضمان توافر الخبز المدعوم لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في مواعيدها.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تمتلك أنواعًا متعددة من سلالات القمح عالية الإنتاجية تتناسب مع طبيعة كل منطقة مناخية وتربتها، مثل أصناف "مصر 2"، "مصر 4"، "مصر 5"، "مصر 6"، وعدد من السلالات الأخرى، داعيًا المزارعين إلى اختيار التقاوي المناسبة حسب مناخ منطقتهم.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف ميكنة أكثر من 2.5 مليون فدان ضمن خطة متكاملة تشمل التسوية بالليزر والحصاد باستخدام معدات حديثة مثل "الكومباين"، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على الفلاحين

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط أبنائهم الطلاب بمسجد المدينة الجامعية بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم يؤديان صلاتي المغرب والعشاء وسط الطلاب بمسجد المدينة

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

رئيس جامعة الأزهر

الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما في القرآن والسنة

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

