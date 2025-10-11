قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
رياضة

مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالعلمين

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

تصدرت مصر جدول الترتيب العام ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين.
وجاء تصدر مصر لجدول ترتيب البطولة عقب حصد أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للسباحة بالزعانف 
30 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية ، 7 فضيات، و 12برونزية.
وتصدرت مصر جدول ترتيب منافسات الكبار برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات ، وجاء اللاعبون تحت علم الاتحاد الدولي في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة ، وكولومبيا  في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات متنوعة.
وعلى صعيد الناشئين تصدرت مصر جدول الترتيب برصيد 16 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات ، 3 فضيات ، و 8 برونزيات ، وجاء اللاعبون تحت علم الاتحاد الدولي في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات متنوعة ، واليونان في المركز الثالث برصيد 7 ميداليات متنوعة.

واختتم  أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للسباحة بالزعانف اليوم الأخير بحصد
 8 ميداليات متنوعة  بواقع  3 ذهبيات وفضيتين ، وثلاث برونزيات.

ففي منافسات 150 متر زعانف مزدوجة بالإقصاء للرجال توج  أحمد هشام بالميدالية الذهبية عقب تحقيقه لزمن قدره دقيقة و 18 ثانية و 27 جزء من الثانية ، وجاء  الفرنسي كليمو بات في المركز الثاني ، و الكولومبي اليخاندرو سانشيز في المركز الثالث.

وفي منافسات 150متر زعانف مزدوجة بالإقصاء للناشئات ، أحرزت فريدة محمد الميدالية الفضية عقب تحقيقها لزمن قدره دقيقة و 32 ثانية و 12 جزء من ثانية ، فيما توجت الروسية تحت علم الاتحاد الدولي داريا شيلينا بالميدالية الذهبية ، وأحرزت الإيطالية لارا بليتشا الميدالية البرونزية.

و في منافسات 150متر زعانف مزدوجة بالاقصاء للناشئين احرز عمر طاهر الميدالية البرونزية عقب تحقيق زمن قدره دقيقة و 23 ثانية و 60 جزء من الثانية ، وتوج بالميدالية 
الذهبية اليوناني ثيوفيلوس ليكاس ، وأحرز الميدالية الفضية اللاعب المحايد تحت علم الاتحاد الدولي فلاديمير بروكوروف .

و في منافسات 150متر زعانف مونو للسيدات أحرزت ملك شريف الميدالية البرونزية عقب تحقيقها لزمن قدره دقيقة و18 ثانية و 37 جزء من الثانية، وذهبت الميدالية الذهبية للاعبة تحت علم الاتحاد الدولي آنا ميشوستينا ، والميدالية الفضية السباحة المحايدة تحت علم الاتحاد الدولي كارينا بلاييفا.

و في منافسات 150متر زعانف مونو رجال أحرز مهاب إيهاب الميدالية البرونزية عقب تحقيقه لزمن قدره دقيقة و13 ثانية و 30 جزء من الثانية ، وتوج بالميدالية الذهبية الكولومبي الكسندر خميني ، و أحرز الميدالية الفضية اليوناني الياس كالفيديس.

و في منافسات 150متر زعانف مونو للناشئات أحرزت ملك محمد شعلان فضية السباق عقب تحقيقها لزمن قدره دقيقة و 21 ثانية و 84 جزء من الثانية . وتوجت اليونانية البني كلافيدو بالميدالية الذهبية ، واللاعبة المحايدة تحت علم الاتحاد الدولي ماريا باديالوفا الميدالية البرونزية.

وفي سباق 4*1 كيلومتر تتابع مختلط للكبار توج منتخب مصر المكون من مروان العمراوي ، نبيلة حسن ، حسن الدفراوي ، ندى مجدي،بالميدالية الذهبية عقب تحقيق زمن قدره  38 دقيقة و 49 ثانية ، و جزء من الثانية ، وجاءت كولومبيا في المركز الثاني و فرنسا في المركز الثالث.
وفي سباق 4*1 كيلومتر تتابع مختلط للناشئين توج منتخب مصر المكون من عمر طاهر ، رقية عصام ، ياسين محمد ، وفرح وائل بالميدالية الذهبية عقب تحقيق زمن قدره 39 دقيقة و 53 ثانية و 9 أجزاء من الثانية.
وبهذه النتيجة يكون منتخبنا الوطني للسباحة بالزعانف قد تفوق على نتيجته في بطولة العالم الماضية  بفرنسا والتي حقق خلالها 19 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات ، و9 فضيات ، و3 برونزيات تصدر بها الترتيب العام للبطولة آنذاك.
وشارك في البطولة 12 دولة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.

