للعام الخامس على التوالي.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق رالي الطائرات “Fly In Egypt 2025”

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من رالي الطائرات الدولي “Fly In Egypt 2025”، والذي تستضيفه مصر للعام الخامس على التوالي، ويقام هذا العام من مطار سفنكس الدولي، بمشاركة طيارين وملاحين يمثلون 13 دولة عربية وأوروبية، في حدث يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة الرياضات الجوية والسياحة الرياضية العالمية.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 10-18 أكتوبر 2025 ومدرج ضمن جدول راليات الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وذلك بالتعاون بين شركتي سكاي سبورتس و الفرعون الطائر، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وكان في استقبال الوزير اللواء محمود السيد قرمد، نائب مدير مطار سفنكس الدولي، وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر المنيسي، مدير الرالي.

ويمتد مسار الرالي من مطار سفنكس الدولي مرورًا بعدد من المدن والمعالم السياحية البارزة، حيث سيتم التحليق بين مطارات (سفنكس - الاقصر - اسوان - ابوسمبل - وصولًا إلى مطار الغردقة الدولي)، بمشاركة 20 طائرة وأكثر من 30 طيارًا وملاحًا، في أجواء تنافسية تجمع بين مهارة الطيران ومتعة استكشاف جمال الطبيعة المصرية من السماء، دعمًا لمبادرة “اعرف بلدك من السماء” التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي للعام الخامس على التوالي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية وقدرتها التنظيمية المتميزة في مختلف الفعاليات الرياضية، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية القيادة السياسية لدعم السياحة الرياضية كأحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.

موضحا ان رالي الطائرات أصبح من العلامات البارزة في أجندة الفعاليات الرياضية والسياحية بمصر، ويجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في سبيل دعم الرياضات النوعية والترويج لمقاصدنا السياحية من خلال السماء. وتعمل وزارة الشباب والرياضة باستمرار على تقديم كل أشكال الدعم لهذه الفعاليات لما تمثله من قيمة ورسالة حضارية تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات مطار سفنكس الدولي وجميع العاملين به على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز، وكذلك على جهودهم في تأمين الضيوف والمشاركين، مما يعكس صورة مشرفة عن كفاءة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية بمستوى رفيع من الاحترافية والمسؤولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تفتح أبوابها دائمًا لاستضافة مختلف البطولات والفعاليات الدولية، بما يدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للرياضة والسياحة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

فيما تقدم الدكتور ياسر المنيسي، مدير الرالي، وجميع المشاركون بالشكر لوزير الشباب والرياضة والدولة المصرية على تسهيل الاجراءات واستضافة الرالي للعام الخامس على التوالي وكل الجهود المبذولة والتي ادت الى وضع الرالي على اجندة الاتحاد الدولي للطيران.