قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للعام الخامس على التوالي.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق رالي الطائرات “Fly In Egypt 2025”

وزير الرياضة
وزير الرياضة
إسلام مقلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من رالي الطائرات الدولي “Fly In Egypt 2025”، والذي تستضيفه مصر للعام الخامس على التوالي، ويقام هذا العام من مطار سفنكس الدولي، بمشاركة طيارين وملاحين يمثلون 13 دولة عربية وأوروبية، في حدث يعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة الرياضات الجوية والسياحة الرياضية العالمية.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 10-18 أكتوبر 2025 ومدرج ضمن جدول راليات الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وذلك بالتعاون بين شركتي سكاي سبورتس و الفرعون الطائر، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وكان في استقبال الوزير اللواء محمود السيد قرمد، نائب مدير مطار سفنكس الدولي، وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور ياسر المنيسي، مدير الرالي.

ويمتد مسار الرالي من مطار سفنكس الدولي مرورًا بعدد من المدن والمعالم السياحية البارزة، حيث سيتم التحليق بين مطارات (سفنكس - الاقصر - اسوان - ابوسمبل - وصولًا إلى مطار الغردقة الدولي)، بمشاركة 20 طائرة وأكثر من 30 طيارًا وملاحًا، في أجواء تنافسية تجمع بين مهارة الطيران ومتعة استكشاف جمال الطبيعة المصرية من السماء، دعمًا لمبادرة “اعرف بلدك من السماء” التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي للعام الخامس على التوالي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية وقدرتها التنظيمية المتميزة في مختلف الفعاليات الرياضية، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية القيادة السياسية لدعم السياحة الرياضية كأحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.

موضحا ان رالي الطائرات أصبح من العلامات البارزة في أجندة الفعاليات الرياضية والسياحية بمصر، ويجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في سبيل دعم الرياضات النوعية والترويج لمقاصدنا السياحية من خلال السماء. وتعمل وزارة الشباب والرياضة باستمرار على تقديم كل أشكال الدعم لهذه الفعاليات لما تمثله من قيمة ورسالة حضارية تعكس أمن واستقرار الدولة المصرية.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات مطار سفنكس الدولي وجميع العاملين به على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز، وكذلك على جهودهم في تأمين الضيوف والمشاركين، مما يعكس صورة مشرفة عن كفاءة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية بمستوى رفيع من الاحترافية والمسؤولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تفتح أبوابها دائمًا لاستضافة مختلف البطولات والفعاليات الدولية، بما يدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للرياضة والسياحة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

فيما تقدم الدكتور ياسر المنيسي، مدير الرالي، وجميع المشاركون بالشكر لوزير الشباب والرياضة والدولة المصرية على تسهيل الاجراءات واستضافة الرالي للعام الخامس على التوالي وكل الجهود المبذولة والتي ادت الى وضع الرالي على اجندة الاتحاد الدولي للطيران.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة Fly In Egypt 2025 رالي الطائرات الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

محكمة القضاء الإداري

قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية

محكمة

تأجيل محاكمة 87 متهما بـ"خلية داعش مدينة نصر"

الهيئة الوطنية

113 مرشحا على النظام الفردي.. ولا قوائم باليوم الرابع لتلقي أوراق انتخابات النواب

بالصور

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد