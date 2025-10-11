أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستضافتها لقمة عالمية يوم الإثنين بشرم الشيخ بحضور ترامب.



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن وقف إطلاق النار سيستمر وهناك التزام بتنفيذ كافة مراحلا الاتفاق ".



وتابع محمد كمال :" ترامب أكد أنه لن يسمح لإسرائيل بالتخلي عن الاتفاق واستئناف الحرب ".

وأكمل محمد كمال :" قمة شرم الشيخ المرتقبة ستكلل كل المجهودات باتفاق ملزم وسوف تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة ".