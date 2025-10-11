كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس

قال جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي شارك في اتفاق إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، كان السابع من أكتوبر يوما عصيبا على، شاهدتُ الفيديوهات وسهرتُ الليل كله، بكيت، صدمتني رؤية الأعمال التي ارتُكبت في ذلك اليوم والفظائع الوحشية، لدرجة أنني لم أعد كما كنت.

منذ ذلك اليوم، لم يطمئن قلبي". وأضاف في خطابه في ساحة الخاطفين: "الآن انتهى كابوس المختطفين. لن نحتفل اليوم، بل سنحتفل يوم الاثنين عندما تنتهي المرحلة الأولى".

وجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي و القادة العرب، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال إلقاء كلمته في ساحة المختطفين في تل أبيب.

وسط أجواء من الحماس والترقّب، شهد ميدان الرهائن في تل أبيب مساء السبت، توافد آلاف الإسرائيليين للمشاركة في المسيرة الرئيسية التي تُختتم بها عامان من الاحتجاجات الأسبوعية.



ووصل إلى الساحة كل من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، حيث قوبلوا بتصفيق حار من الحضور.



ووفقًا لصحيفة معاريف أونلاين، عقد المبعوثون الأمريكيون اجتماعا خاصا مع عائلات المختطفين، لمناقشة أوضاع ذويهم وتطورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير. ومن المقرر أن يُلقي ويتكوف كلمةً أمام المشاركين في المسيرة الجماهيرية لاحقا الليلة.



وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الترقّب الشعبي عقب توقيع اتفاق شرم الشيخ، وسط تصاعد الآمال بإنهاء معاناة المختطفين وعودة جميع الأسرى إلى ديارهم في أقرب وقت.



