أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً
منتخب مصر يدعو مرموش وإمام عاشور لحضور احتفالية التأهل للمونديال
قمة شرم الشيخ للسلام.. الرئيسان السيسي وترامب يترأسان اجتماعاً دولياً لقادة 20 دولة لإنهاء حرب غزة
بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة |رئاسة الجمهورية : الإثنين قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي وترامب
وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي
مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم
وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
مقـ.تل 6 وإصابة 18 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي ومطاردة المشتبه به الرئيسي
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر| تفاصيل حالة الطقس
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
اسماء محمد

تعد السبانخ من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية التى لايتوقعها الكثير منا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ tuasaude” نكشف لكم أهم فوائد السبانخ الصحية.

فقدان الوزن


السبانخ منخفض السعرات الحرارية وتحتوي كل 100 غرام من أوراقها النيئة أو المطبوخة على حوالي 23 سعرة حرارية، لذا يُعدّ إضافة رائعة لأنظمة إنقاص الوزن كما أنه غني بالألياف التي تُشعرك بالشبع وتُقلل من الجوع.

تنظيم السكر في الدم


تُظهر بعض الدراسات المخبرية والحيوانية أن الثايلاكويدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تزيد من حساسية الأنسولين وتخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تثبيط نشاط الإنزيمات المشاركة في عملية هضم الكربوهيدرات لذا، يمكن أن يكون السبانخ حليفًا مهمًا في علاج داء السكري.

السبانخ

 صحة الدماغ


السبانخ غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين هـ واللوتين، التي تمنع تلف الخلايا العصبية كما يُحافظ على صحة الدماغ ويحميه من الأمراض العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر، مثل مرض الزهايمر.

تقوية جهاز المناعة


السبانخ غني بالعناصر الغذائية، مثل فيتاميني أ و سي، اللذين يُساعدان على تقوية جهاز المناعة. يُحسّن استجابة الخلايا الدفاعية، وهو أمرٌ أساسي للوقاية من العدوى ومكافحتها.

تحسين مظهر البشرة


نظرًا لكونه غنيًا بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامينات A وC وE، يمكن للسبانخ أن تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

كما يُحفّز فيتامين سي الموجود في السبانخ إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يُقلّل من ترهّلها وظهور التجاعيد وخطوط التعبير ويحمي فيتامين أ الموجود في هذه الخضار الورقية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها


مكافحة السرطان


تشير بعض الدراسات المخبرية التي أجريت على خلايا سرطان عنق الرحم إلى أن الجليكوليبيدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تدمر أو على الأقل تساعد في إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البوليفينولات الموجودة في السبانخ، مثل اللوتين والكامبفيرول، والتى لها تأثير مضاد للأكسدة قوي، وقد ثبت أنها تساعد في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي والقولون والمريء والبروستاتا والكبد وتسبب تدمير هذه الخلايا.


 

السبانخ فوائد السبانخ فقدان الوزن إنقاص الوزن

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الديهي: ما فعله الرئيس السيسي ورجال المخابرات سيسجله التاريخ بحروف من نور.. فيديو

ترامب

أستاذ علوم سياسية: وجود ترامب ضمانة لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ

علي الدين هلال

علي الدين هلال يُشيد بموقف مصر الثابت من بداية حرب غزة إلى اتفاق شرم الشيخ

بالصور

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

7 توابل سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة بدون رجيم قاسٍ أو رياضة شاقة

توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

