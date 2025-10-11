إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

تعد السبانخ من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدر كبير من الفوائد الصحية التى لايتوقعها الكثير منا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ tuasaude” نكشف لكم أهم فوائد السبانخ الصحية.

فقدان الوزن



السبانخ منخفض السعرات الحرارية وتحتوي كل 100 غرام من أوراقها النيئة أو المطبوخة على حوالي 23 سعرة حرارية، لذا يُعدّ إضافة رائعة لأنظمة إنقاص الوزن كما أنه غني بالألياف التي تُشعرك بالشبع وتُقلل من الجوع.

تنظيم السكر في الدم



تُظهر بعض الدراسات المخبرية والحيوانية أن الثايلاكويدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تزيد من حساسية الأنسولين وتخفض مستويات السكر في الدم عن طريق تثبيط نشاط الإنزيمات المشاركة في عملية هضم الكربوهيدرات لذا، يمكن أن يكون السبانخ حليفًا مهمًا في علاج داء السكري.

صحة الدماغ



السبانخ غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين هـ واللوتين، التي تمنع تلف الخلايا العصبية كما يُحافظ على صحة الدماغ ويحميه من الأمراض العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر، مثل مرض الزهايمر.

تقوية جهاز المناعة



السبانخ غني بالعناصر الغذائية، مثل فيتاميني أ و سي، اللذين يُساعدان على تقوية جهاز المناعة. يُحسّن استجابة الخلايا الدفاعية، وهو أمرٌ أساسي للوقاية من العدوى ومكافحتها.

تحسين مظهر البشرة



نظرًا لكونه غنيًا بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامينات A وC وE، يمكن للسبانخ أن تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

كما يُحفّز فيتامين سي الموجود في السبانخ إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يُقلّل من ترهّلها وظهور التجاعيد وخطوط التعبير ويحمي فيتامين أ الموجود في هذه الخضار الورقية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.



مكافحة السرطان



تشير بعض الدراسات المخبرية التي أجريت على خلايا سرطان عنق الرحم إلى أن الجليكوليبيدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تدمر أو على الأقل تساعد في إبطاء تكاثر الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البوليفينولات الموجودة في السبانخ، مثل اللوتين والكامبفيرول، والتى لها تأثير مضاد للأكسدة قوي، وقد ثبت أنها تساعد في تثبيط نمو خلايا سرطان الثدي والقولون والمريء والبروستاتا والكبد وتسبب تدمير هذه الخلايا.



