شاب ينهي حياة راعي أغنام في وادي النطرون بالبحيرة ويتصل بأسرته بعد الجريمة

شهد مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، جريمة مروعة، حين أقدم شاب على إنهاء حياة راعي أغنام في ظروف غامضة، قبل أن يُفاجئ الجميع باتصاله بأسرته لإبلاغهم بما فعل.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الجريمة شاب في العقد الثالث من العمر، كان يعمل مع المجني عليه في رعي الأغنام بنفس المنطقة، وأن خلافا نشب بينهما تطور إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.