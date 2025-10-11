قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 11شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

ساندي رضا

أصيب 11 شخصا، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، على طريق القاهرة الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 107 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين من الانتقال والفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: رجب محمد عبد الحفيظ، 58 عامًا، مقيم وادي النطرون، أحمد جمال محمد، 33 عامًا، مقيم أبو المطامير، علي عبد الفتاح عبد الحكم، 27 عامًا، مقيم الهرم، محمد الصافي علي، 35 عامًا، مقيم أبو المطامير، سعد زغلول عبد الخالق، 31 عامًا، وشعبان عبد الستار محمد، 62 عامًا، مقيم وادي النطرون.

كما أصيب هشام محمد سعد، 25 عامًا، مقيم أكتوبر، سعيد عطا الله عبد العظيم، 43 عامًا، مقيم أبو المطامير، عماد فتحي إسماعيل، 59 عامًا، وحمدان خليل محمد، 47 عامًا، عبد الكريم فرج، 47 عامًا، مقيم أبو المطامير، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

حرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

