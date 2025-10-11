الأربعاء محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في البحيرة

تستكمل محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء المقبل 15 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار بهجت عبد اللطيف داود، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، محاكمة المتهم بقتل زوجته بمركز دمنهور، ومن المقرر مناقشة الطبيب الشرعى، ومناقشة ضابط الواقعة، وتقديم المستندات.

كانت قرية الشوكة الحاجر التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مأساوية، حيث لقيت ربة منزل مقتلها على يد زوجها، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء بالضرب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسرى، ما أسفر عن وفاتها فى الحال.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.