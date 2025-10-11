رجال يد الأهلي يهزم ميكيلي الإثيوبي 41 - 11 في بطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي “رجال”، على فريق ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

أقيمت المباراة داخل صالة محمد الخامس، وقدم الأهلي خلالها عرضًا قويًّا استطاع خلال التقدم بفارق كبير من الأهداف خلال شوطي اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23 - 5، قبل أن ينهي الشوط الثاني فائزًا بنتيجة 41 - 11.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي غدًا الأحد مع فريق ريد ستار الإيفواري في مباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كل من “إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا”، وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كل من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، هاني النجدي مدير الفريق، محمد إبراهيم مدربًا عامًّا، محمد أبو زيد إداري الفريق، ڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، مصطفى ناجي طبيب الفريق، عمرو محمد أخصائي لياقة طبية، عبد الله حسن أخصائي إصابات.