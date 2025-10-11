قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم

عزاء المخرج عمرو دوارة
عزاء المخرج عمرو دوارة
تصوير : أحمد بيسو   -  
تقى الجيزاوي

بدأ عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة في مسجد عمر مكرم، منذ قليل، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

 وحرص الفنان أشرف زكي على أن يكون أول الحضور؛ لتقديم واجب العزاء. 

وسبق أن نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، ببالغ الحزن والأسى، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى خلالها الساحة الفنية والثقافية بجهوده وإسهاماته في الإخراج والنقد والتوثيق للمسرح المصري ورواده.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه، وقدم على مدار مسيرته الطويلة، عطاءً متواصلًا في خدمة المسرح المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي فقد قامة نقدية وبحثية كبيرة تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه وتلامذته، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من هو المخرج عمرو دوارة؟ 

أخرج الدكتور عمرو دوارة 65 عرضا، نصفهم تقريبا بفِرَق مسارح الدولة، بإلإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع أستاذه “كرم مطاوع” في فرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها، فقدمها مع مختلف تجمعات الهواة.

وهو أيضا ناقد متميز، كتب أكثر من 1000 مقال ودراسة نقدية، كما صدر له أكثر من 35 كتابا.

وأسس “دوارة” بعض الفرق المسرحية المهمة، وله عدة مبادرات مهمة، من بينها الدعوة إلى ضرورة الاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس المسرح المصري الحديث؛ بفضل ريادة “يعقوب صنوع” عام 1870، وهي الدعوة التي تبنتها وزارة الثقافة بعد ذلك.

وصدر لـ"دوارة" أيضا «موسوعة المسرح المصري المصورة»، وقام بإعداد وتوثيق موسوعة «سيدات المسرح المصري» التي تضم أسماء 1500 سيدة مسرح من بدايات المسرح المصري الحديث عام 1870، كما تتضمن السيرة الذاتية والمسيرة المسرحية لـ 150 سيدة مسرح بمختلف المناهج والاتجاهات الفنية.

عمرو دوارة عزاء عمرو دوارة وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

جانب من اللقاء

وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يشارك في إجتماع شركات السياحة الألمانية

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

بالصور

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

