بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم

بدأ عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة في مسجد عمر مكرم، منذ قليل، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

وحرص الفنان أشرف زكي على أن يكون أول الحضور؛ لتقديم واجب العزاء.

وسبق أن نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، ببالغ الحزن والأسى، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى خلالها الساحة الفنية والثقافية بجهوده وإسهاماته في الإخراج والنقد والتوثيق للمسرح المصري ورواده.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه، وقدم على مدار مسيرته الطويلة، عطاءً متواصلًا في خدمة المسرح المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي فقد قامة نقدية وبحثية كبيرة تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه وتلامذته، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من هو المخرج عمرو دوارة؟

أخرج الدكتور عمرو دوارة 65 عرضا، نصفهم تقريبا بفِرَق مسارح الدولة، بإلإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع أستاذه “كرم مطاوع” في فرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها، فقدمها مع مختلف تجمعات الهواة.

وهو أيضا ناقد متميز، كتب أكثر من 1000 مقال ودراسة نقدية، كما صدر له أكثر من 35 كتابا.

وأسس “دوارة” بعض الفرق المسرحية المهمة، وله عدة مبادرات مهمة، من بينها الدعوة إلى ضرورة الاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس المسرح المصري الحديث؛ بفضل ريادة “يعقوب صنوع” عام 1870، وهي الدعوة التي تبنتها وزارة الثقافة بعد ذلك.

وصدر لـ"دوارة" أيضا «موسوعة المسرح المصري المصورة»، وقام بإعداد وتوثيق موسوعة «سيدات المسرح المصري» التي تضم أسماء 1500 سيدة مسرح من بدايات المسرح المصري الحديث عام 1870، كما تتضمن السيرة الذاتية والمسيرة المسرحية لـ 150 سيدة مسرح بمختلف المناهج والاتجاهات الفنية.