الأهلي يستقبل أسرة المدرب الجديد
أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما في القرآن والسنة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن من مظاهر إعجاز اللغة العربية في القرآن الكريم والسنة النبوية استعمال الألفاظ في مواضعها الدقيقة، موضحًا أن من يراعي هذه الفروق اللفظية هو البليغ الذي يضع كل كلمة في موضعها الصحيح، وهو ما سماه الإمام الخطابي بـ"عمود البلاغة".

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له، أن من الكلمات التي قد يظن الناس ترادفها، كلمتي الإسلام والإيمان، مشيرًا إلى أن بينهما فرقًا دقيقًا لا يدركه إلا المتأمل في النصوص الشرعية.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الميت: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان"، مبينًا أن استعمال لفظ "الإسلام" في حال الحياة يشير إلى معنى الاستسلام والانقياد لله مع وفرة النشاط والقوة، بينما ورد لفظ "الإيمان" في حال الوفاة لأنه تصديق قلبي يناسب من انتهى أجله واستعد للقاء الله.

وأكد الدكتور سلامة داود، أن هذا الترتيب الدقيق في الألفاظ يعكس عمق البيان النبوي وثراء اللغة العربية، وأنه لا يجوز استعمال كلمة مكان الأخرى إلا في الموضع الذي تقتضيه البلاغة والدقة في التعبير، كما أنه يبرز كمال اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ويؤكد ضرورة تدبر النصوص وفهم دلالاتها على ضوء لغة الوحي.

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن قضية الترادف في اللغة العربية من القضايا التي شغلت العلماء قديماً وحديثاً، موضحاً أن هناك ألفاظاً يظن البعض أنها مترادفة، بينما الحقيقة تختلف عند التدقيق اللغوي.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلماء في هذه المسألة على رأيين؛ الأول يرى أن الألفاظ المترادفة تشترك في معنى كلي واحد، ومن ثم فهي مترادفة من حيث المعنى العام، أما الفريق الثاني، وهم المدققون من علماء اللغة، فيرون أن كل لفظة تتميز بخصيصة ومعنى دقيق لا يوجد في أختها، ولذلك نفوا فكرة الترادف المطلق.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن اللغة العربية منزّهة عن العبث، لأنها الوعاء الذي نزل به كتاب الله تعالى، مستشهداً بقوله عز وجل: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً".

وبيّن الدكتور سلامة داود أن من القائلين بعدم وجود الترادف الكامل الإمام الخطابي في رسالته الشهيرة «بيان إعجاز القرآن الكريم»، حيث وقف عند ألفاظ قرآنية زعم بعضهم أن غيرها يؤدي معناها، مؤكداً أن لكل لفظ قرآني موقعه ودلالته التي لا يغني عنها غيره.

وأكد الدكتور سلامة داود في ختام حديثه أن اللغة العربية بحر واسع من المعاني الدقيقة والظلال المتنوعة، وأن إدراك الفروق بين الألفاظ من أهم مفاتيح فهم القرآن الكريم وبلاغته المعجزة.

رئيس جامعة الأزهر الفرق بين الإيمان والإسلام الإيمان الإسلام النبي

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار

رئيس جامعة الأزهر

الفرق بين الإيمان والإسلام ودقة استعمال كل منهما في القرآن والسنة

مصحف

معنى التفضيل بين الأنبياء وعدم التفريق بين الرسل

إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

