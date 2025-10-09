قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكان وموعد جنازة المخرج المسرحي عمرو دوارة

عمرو دوارة
عمرو دوارة

كشف شقيق المخرج المسرحي عمرو دوارة عن مكان وموعد جنازته عقب وفاته صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب شقيق الراحل عمرو دوارة عبر فيسبوك:"لاحول ولاقوة الا بالله ولانقول الا مايرضى الله......توفى إلى رحمه الله تعالى شقيقى الأكبر دكتور عمرو دوارة والصلاة علية فى صلاة الظهر بجامع الأخشيد بمنيل الروضة والدفن بمدافن الأسرة بالإسكندرية وانا لله واليه راجعون. د. دوارة".


نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى خلالها الساحة الفنية والثقافية بجهوده وإسهاماته في الأخراج والنقد والتوثيق للمسرح المصري ورواده.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه، وقدم على مدار مسيرته الطويلة عطاءً متواصلًا في خدمة المسرح المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي فقد قامة نقدية وبحثية كبيرة تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

