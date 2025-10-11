زيلينسكي: وقف الصراع في الشرق الأوسط يؤكد إمكانية إنهاء الحرب الروسية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، عن تهانيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نجاح إبرام اتفاق في الشرق الأوسط، واصفاً الاتفاق بأنه "إنجاز بارز".

وقال زيلينسكي- في منشور على منصة (إكس)، اليوم السبت-: "إن إيقاف الحرب في منطقة واحدة؛ يعني أن وقف حروب أخرى ممكن أيضاً، بما في ذلك الحرب الروسية"، مشيرا إلى أن الاتصال الذي أجراه مع ترامب كان “إيجابيًا وبناءً”.

وأوضح أنه أطلع ترامب على الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في بلاده، معربا عن تقديره لاستعداد الرئيس الأمريكي لدعم أوكرانيا.

وأضاف أنه "ناقش مع ترامب سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والاتفاقات الملموسة التي يجري العمل عليها لضمان ذلك".

ولفت إلى وجود خيارات جيدة وأفكارا قوية لتعزيز القدرات الدفاعية، معتبرا أن الاستعداد الحقيقي للانخراط في الدبلوماسية من الجانب الروسي لا يمكن أن يتحقق إلا من موقع قوة.