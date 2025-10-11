عضو بمجلس السيادة يشيد بجهود مصر الدائمة لدعم السودان

أشاد الفريق بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني بجهود جمهورية مصر العربية الدائمة تجاه السودان وعلى استضافة أعداد كبيرة من السودانيين، معربا عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على دعم الدولة السودانية.



أوضح الفريق إبراهيم جابر - في لقاء خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) - أأن الحكومة السودانية تعمل على فك الحصار عن مدينة الفاشر في شمال دارفور وهناك تقدم للقوات على الأرض، مشيرا إلى أنه يتم إسقاط المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المحاصرة.



كما أكد أن الحكومة السودانية فتحت 7 معابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشددا على عدم وجود أي عقبة تمنع وصول الغذاء إلى أي منطقة في السودان.



وحول خطة تأهيل العاصمة لإعادة المواطنين إليها، قال المسؤول العسكري السوداني : إنه "تم تأهيل العاصمة الخرطوم لإعادة المواطنين عبر فتح مراكز الشرطة والنيابات ونشر ارتكازات وتأمين المعابر للحفاظ على البيئة الآمنة، وضبط الموقف الأمني لإعادة المواطنين وهو ما تم تحقيقه بصورة كبيرة".



وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل 13 محطة نيلية للمياه في العاصمة لإعادة المواطنين المهجرين من العاصمة التي تم تدميرها خلال الحرب، فضلا عن توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن، مشيرا إلى إعادة أعداد كبيرة من السودانيين إلى العاصمة تتمثل في وصول أكثر 2.5 مليون مواطن وفقا لتقارير الأمم المتحدة.



وأشار إلى أنه تم حل مشكلة الكهرباء بعد تأهيل محطات المياه لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى إعادة صيانة المستشفيات في الخرطوم ويبلغ عددهم 34 مستشفى تقدم خدمات للمواطنين، فضلا عن مستشفيات القطاع الخاص، كما تم صيانة 70% موقع الإمدادات الطبية بعد أن تم تدميره.



ولفت إلى أنه العام الدراسي في الخرطوم بدأ بصورة طبيعية جدا ومطمئنة جدا، مشيرا إلى عودة عدد كبير من الأسر السودانية من خارج السودان.



وكشف أن مطار الخرطوم سيعود في القريب العاجل إلى العمل وهناك تنسيق بين سلطة الطيران المدني وإدارة شركة المطارات