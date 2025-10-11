قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عضو بمجلس السيادة يشيد بجهود مصر الدائمة لدعم السودان

السودان
السودان
أ ش أ

 أشاد الفريق بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني بجهود جمهورية مصر العربية الدائمة تجاه السودان وعلى استضافة أعداد كبيرة من السودانيين، معربا عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على دعم الدولة السودانية.


أوضح الفريق إبراهيم جابر - في لقاء خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) - أأن الحكومة السودانية تعمل على فك الحصار عن مدينة الفاشر في شمال دارفور وهناك تقدم للقوات على الأرض، مشيرا إلى أنه يتم إسقاط المساعدات الغذائية والطبية للمناطق المحاصرة.


كما أكد أن الحكومة السودانية فتحت 7 معابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشددا على عدم وجود أي عقبة تمنع وصول الغذاء إلى أي منطقة في السودان.


وحول خطة تأهيل العاصمة لإعادة المواطنين إليها، قال المسؤول العسكري السوداني : إنه "تم تأهيل العاصمة الخرطوم لإعادة المواطنين عبر فتح مراكز الشرطة والنيابات ونشر ارتكازات وتأمين المعابر للحفاظ على البيئة الآمنة، وضبط الموقف الأمني لإعادة المواطنين وهو ما تم تحقيقه بصورة كبيرة".


وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل 13 محطة نيلية للمياه في العاصمة لإعادة المواطنين المهجرين من العاصمة التي تم تدميرها خلال الحرب، فضلا عن توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن، مشيرا إلى إعادة أعداد كبيرة من السودانيين إلى العاصمة تتمثل في وصول أكثر 2.5 مليون مواطن وفقا لتقارير الأمم المتحدة.


وأشار إلى أنه تم حل مشكلة الكهرباء بعد تأهيل محطات المياه لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى إعادة صيانة المستشفيات في الخرطوم ويبلغ عددهم 34 مستشفى تقدم خدمات للمواطنين، فضلا عن مستشفيات القطاع الخاص، كما تم صيانة 70% موقع الإمدادات الطبية بعد أن تم تدميره.


ولفت إلى أنه العام الدراسي في الخرطوم بدأ بصورة طبيعية جدا ومطمئنة جدا، مشيرا إلى عودة عدد كبير من الأسر السودانية من خارج السودان.


وكشف أن مطار الخرطوم سيعود في القريب العاجل إلى العمل وهناك تنسيق بين سلطة الطيران المدني وإدارة شركة المطارات

مصر العربية مجلس السيادة السوداني مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

زير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

وزير الري: السنغال شريك رئيسي لمصر في مجال المياه

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد