حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
أحمد سوكارنو: دربت نادي عمان بالأردن 5 سنوات والنادي الأهلي بصنعاء

محمد البدوي

كشف رجل الأعمال أحمد سوكارنو، زوج المخرجة إيناس الدغيدي، عن سر اسمه قائلاً: “أنا وُلدت في فترة دول عدم الانحياز، وكان هناك زعماء مثل تيتو والرئيس عبد الناصر ونهرو، فوالدي اختار اسم أحمد سوكارنو كاسم مركب وقتها”.

 الأسماء الطويلة

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: “اسمي أحمد سوكارنو عبد المنعم، وعندما هاجرت إلى أستراليا، الدول الغربية لا تستخدم الأسماء الطويلة بل تكتفي بالاسم الأول واسم العائلة، فاخترت اسمي المركب، وهذا الاضطرار جعلني لا أستخدم اسمي الرباعي”.


وأضاف: “وُلدت في السابع من يناير أثناء زيارة سوكارنو للأزهر، حيث منحه الأزهر اسم أحمد سوكارنو ليكون رئيس دولة إسلامية، وولدت بالتزامن مع زيارته، لذلك أطلق عليّ والدي نفس الاسم كاسم مركب”.
وأوضح: "والدي كان من أنصار حركة عدم الانحياز، وكان مؤمنًا جدًا بهذه الحقبة".
وعن تواجده في أستراليا، علّق قائلاً: “بدأت حياتي ولم أكن رجل أعمال، كنت لاعب كرة في نادي الاتحاد السكندري، وأنا من الإسكندرية، لكن لم أتمكن من مواصلة اللعب بسبب الإصابة فاتجهت إلى التدريب، ولم أظل فيه فترة طويلة، درّبت فترة قصيرة في مصر ثم توجهت إلى الأردن، حيث قمت بتدريب أحد الفرق وهو نادي عمان الأردني، بطل دوري الأردن لمدة خمس سنوات، ثم توجهت إلى اليمن لتدريب نادي الأهلي بصنعاء، بطل الدوري والكأس، وكنت المدرب الوحيد الذي درّب نادي الأهلي بصنعاء دورتين متتاليتين، وخلال تلك الفترة كنت أصغر مدرب في قارة آسيا، وحصلت على ست بطولات”.

التدريب في دولة غير معتادة


ولفت إلى أنه هاجر بعد ذلك إلى أستراليا قائلاً: “كان عندي طموح أدرب خارج الوطن العربي وأمارس التدريب في دولة غير معتادة، وليس لي علاقة بموسكو ولا عمري رحتها”.


وأكمل: "درّبت في أستراليا خمس سنوات وبعدين قمت بتدشين اول صحيفة عربي هناك تصدر يوميا وكانت بإسم العالم العربي تصدر  بالانجليزية والعربية".


واصل: "انهيت حياتي الاعلامية   بعد حدوث حريق في الجريدة  وكان وقتها نشوء بن لادن وكنت مؤمن  أنها قصة خيالية وإن كانت حقيقية فكانت فهي مسيئة للاسلام  وهذا لم يعجب المتطرفين  الذين امنوا ببن لادن فتركت العمل الاعلامي وتوجهت لمجال التعليم والتدريب".


 أكمل: "أنشات شركة عمرها 25 سنة  الان تركز على التعليم والتدريب ورفع الكفاءات وتوفيرفرص عمل  ولدينا ثلاث مكاتب في سيدني ومدن أخرى  وقبل كوفيد كان لدينا سبع مكاتب في شرق اسيا ومع الجائحة إختلفت الامور تقلصت  لثلاث فروع فقط في إستراليا".

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

منتخب تركيا

تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية في تصفيات كأس العالم

منتخب إيطاليا

إيطاليا تنتصر على إستونيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

حراس المنتخب

خالد الغندور: محمد صبحي يطلب المشاركة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

