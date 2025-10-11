ترقب حذر في أسواق النفط بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رأت صحيفة (سوث تشينا مورننج بوست) الصينية اليوم السبت، أن المتعاملين في أسواق النفط، يراقبون تطورات الأحداث في الشرق الأوسط بنظرة تتسم بحذر مشوب بالتفاؤل، وسط آمال بأن يمهد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، الطريق لسلام دائم يُخفف من حدة التوترات التي ألقت بظلالها على تدفقات الطاقة العالمية.



وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى أن التأثيرات الفورية على العرض والطلب النفطي قد تكون محدودة، إلا أن الهدنة بدأت بالفعل في إحداث أثر ملموس على الأسواق .. حيث تراجعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة 0.3% يوم الجمعة لتستقر قرب 65 دولارًا للبرميل، بعد انخفاض أكبر بنسبة 1.6% في اليوم السابق.. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 61.40 دولار للبرميل.



وقال كلاوديو جاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة "ريستاد إنرجي" النرويجية: "اتفاق السلام قد يكون له انعكاسات واسعة النطاق على أسواق النفط".



وأضاف "حتى الآن، الأثر الفوري على سوق النفط يتمثل في تراجع طفيف في هامش المخاطر الجيوسياسية، يُقدّر بنحو 1 إلى 2% من سعر خام برنت، حتى تتضح معالم خطة السلام بشكل نهائي".

