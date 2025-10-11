قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
تفاصيل حصرية من غزة بعد قرار وقف إطلاق النار.. فيديو
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
آية التيجي

تُعد البطاطس المقلية من أكثر الأطعمة المحببة للأطفال، نظرًا لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل صحية خطيرة .

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

وقد يُعرض الإفراط في تناول البطاطس المقلية صحة الأطفال لمخاطر جسيمة تصل في بعض الحالات إلى الإصابة بأمراض مزمنة أو مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، وفقا لما نشر في موقع Only My Health.

ـ ارتفاع السعرات الحرارية وزيادة الوزن:
تحتوي البطاطس المقلية على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري في المستقبل.

ـ تراكم الدهون غير الصحية:
الزيوت المستخدمة في القلي غالبًا ما تحتوي على دهون متحولة ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

ـ التأثير السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية:
الاستهلاك المنتظم للبطاطس المقلية يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، خصوصًا لدى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

ـ خطر الإصابة بالسرطان:
عند قلي البطاطس في درجات حرارة عالية تتكوّن مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية أظهرت دراسات أنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ـ تأثير سلبي على النمو والتطور:
الإفراط في تناول البطاطس المقلية يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن، مما يؤثر على نمو الطفل وتطوره البدني والعقلي.

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال


هل يمكن أن تسبب البطاطس المقلية الوفاة؟

رغم أن البطاطس المقلية لا تؤدي إلى الوفاة مباشرة، إلا أن تناولها المفرط قد يسبب السمنة المفرطة وما يصاحبها من مضاعفات قاتلة مثل النوبات القلبية، أو السكري من النوع الثاني.

كما أن بعض الأطفال قد يعانون من حساسية تجاه الزيوت أو المواد المضافة المستخدمة في القلي، مما قد يسبب ردود فعل تحسسية حادة.

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

نصائح لتقليل أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

ـ تقديم البطاطس المقلية بكميات معتدلة كوجبة خفيفة وليس يوميًا.

ـ استخدام طرق طهي صحية مثل الخَبز في الفرن بدل القلي العميق.

ـ اختيار زيوت نباتية صحية مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس.

ـ تشجيع الأطفال على تناول الخضروات والفواكه الطازجة كبدائل مغذية.

البطاطس المقلية أضرار البطاطس المقلية صحة الأطفال أمراض القلب الأكريلاميد الدهون المتحولة التغذية الصحية للأطفال

بالصور

