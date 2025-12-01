قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
محافظات

تدخل جراحي ناجح بمستشفى قويسنا المركزى إزالة كيس مبيضي عملاق بحجم 20 سم لسيدة أربعينية

عملية جراحية
عملية جراحية
مروة فاضل

نجح فريق قسم النساء والتوليد بمستشفي قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 49 عامًا و  إزالة كيس عملاق على المبيض الأيسر بلغ حجمه 20×22 سم، وذلك في تدخل جراحي دقيق تم بمهنية عالية وسرعة إنقاذية.

 حضرت المريضة وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف مع زيادة ملحوظة في حجم البطن. وبعد إجراء الفحوصات الطبية والسونار، تبيّن وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر. تم التدخل الفوري وإجراء الجراحة بنجاح، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي في حالة صحية ممتازة.

ووجّه الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة كل الشكر للفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بقيادة الدكتورة هانم البيومي،الدكتور طه عامر استشاري النساء والتوليد، الدكتورة مروه حسن  استشاري النساء والتوليد ورئيس المجموعة

لفريق التخدير الدكتورة فيفي إبراهيم وتمريض العمليات. 

المنوفية محافظة المنوفية مستشفى قويسنا اخبار محافظة المنوفية عملية جراحية

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

