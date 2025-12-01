تدخل جراحي ناجح بمستشفى قويسنا المركزى إزالة كيس مبيضي عملاق بحجم 20 سم لسيدة أربعينية

نجح فريق قسم النساء والتوليد بمستشفي قويسنا المركزي في محافظة المنوفية في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 49 عامًا و إزالة كيس عملاق على المبيض الأيسر بلغ حجمه 20×22 سم، وذلك في تدخل جراحي دقيق تم بمهنية عالية وسرعة إنقاذية.

حضرت المريضة وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف مع زيادة ملحوظة في حجم البطن. وبعد إجراء الفحوصات الطبية والسونار، تبيّن وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر. تم التدخل الفوري وإجراء الجراحة بنجاح، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي في حالة صحية ممتازة.

ووجّه الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة كل الشكر للفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بقيادة الدكتورة هانم البيومي،الدكتور طه عامر استشاري النساء والتوليد، الدكتورة مروه حسن استشاري النساء والتوليد ورئيس المجموعة

لفريق التخدير الدكتورة فيفي إبراهيم وتمريض العمليات.