محافظ الدقهلية يتفقد عيادات التأمين الصحي ويوجه بتحسين الخدمات الطبية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادات التأمين الصحي بالعباسي بمدينة المنصورة ، وذلك للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على العيادات، ومتابعة انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة.

و التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث وجّه بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، مشددًا على أن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين حق أصيل لا يمكن التهاون فيه.

كما أصدر "مرزوق" توجيهاته بضرورة توفير أماكن انتظار إضافية للمرضى وذويهم؛ لتسهيل حصولهم على الخدمة في بيئة منظمة، مع التأكيد على الالتزام بصرف الأدوية في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على التزام جميع الأطباء وهيئات التمريض بالحضور في مواعيد العمل الرسمية، لضمان انتظام الخدمة وتقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل.