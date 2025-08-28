انقلب بهم الموتوسيكل.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت غمر بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت غمر - دنديط بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل وإصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من جمال عبدالحميد السيد سليم، 25 عاما، مقيم سمبو مقام، بكسر في القدم اليمنى

واشتباه كسر بالساعد الأيمن،

ومحمود حامد عبد الباقي مرزوق، 25 عاما، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن وكدمات بالجسم، ومحمد صلاح إبراهيم محمد، 16 عاما، بكسر في القدم اليمنى، وخالد محمد عبد الله أبو عجوة، 16 عاما، بكسر مضاعف في القدم اليمنى وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.