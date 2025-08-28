قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
محافظات

انقلب بهم الموتوسيكل.. إصابة أربعة أشخاص على طريق ميت غمر بالدقهلية

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
همت الحسينى

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب موتوسيكل على طريق ميت غمر - دنديط  بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل وإصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من جمال عبدالحميد السيد سليم، 25 عاما، مقيم سمبو مقام، بكسر في القدم اليمنى
واشتباه كسر بالساعد الأيمن،
ومحمود حامد عبد الباقي مرزوق، 25 عاما، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن  وكدمات بالجسم، ومحمد صلاح إبراهيم محمد، 16 عاما، بكسر في القدم اليمنى، وخالد محمد عبد الله أبو عجوة، 16 عاما، بكسر مضاعف في القدم اليمنى وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.

الدقهلية ضباط ميت غمر دنديط

