إصابة ثلاثة أشخاص باختناق اثر حريق بأحد الطوابق ببرج بالدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص باختناق اثر وقوع حريق بالدور الثامن ببرج مكون من 11 طابق أمام حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق كبير داخل برج مكون من 11 طابق امام حي شرق المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنيه الى مكان الحريق حيث سيطرت على الحريق قبل ان يمتد لباقى المبنى وتبين اصابة ثلاثة اشخاص باختناق وهم عبدالله مجدي محمد يونس35 عاما ومحمد السيد محمد 32 عاما مقيم السنبلاوين ومحمود سامي السيد 28 عاما مقيم نقيطة.



تم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعة.

