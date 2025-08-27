قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
محافظات

إصابة ثلاثة أشخاص باختناق إثر نشوب حريق ببرج بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب ثلاثة اشخاص باختناق اثر وقوع حريق بالدور الثامن ببرج مكون من 11 طابق امام حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل برج مكون من 11 طابقا أمام حي شرق المنصورة.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث سيطرت على الحريق قبل أن يمتد لباقي المبنى.

وتبين إصابة ثلاثة أشخاص باختناق وهم عبدالله مجدي محمد يونس35 عاما  ومحمد السيد محمد 32 عاما مقيم السنبلاوين ومحمود سامي السيد 28 عاما مقيم نقيطة.
 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

