إصابة ثلاثة أشخاص باختناق إثر نشوب حريق ببرج بالدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص باختناق اثر وقوع حريق بالدور الثامن ببرج مكون من 11 طابق امام حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل برج مكون من 11 طابقا أمام حي شرق المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث سيطرت على الحريق قبل أن يمتد لباقي المبنى.

وتبين إصابة ثلاثة أشخاص باختناق وهم عبدالله مجدي محمد يونس35 عاما ومحمد السيد محمد 32 عاما مقيم السنبلاوين ومحمود سامي السيد 28 عاما مقيم نقيطة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.