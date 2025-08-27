الإعدام شنقا لشاب تخلص من سيدة واعتدى عليها جنـ.سيا بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، بإعدام المتهم بإنهاء حياة سيدة بالسنبلاوين بالدقهلية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لقتله اياها بلا رحمة ولا شفقة، حيث حطم رأسها بشاكوش ثم تناوب الاعتداء الجنسي عليها.

وصدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف، وذلك في القضية رقم 16649 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم خالد ط م ع 33 عاما، جامع خردة، لأنه بتاريخ2025/3/7 بدائرة مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "هناء منصور السيد " عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن كال لها بلا رحمة أو شفقه عدة ضربات باستخدام أداة "جاكوش" استقرت برأسها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها

وتقدمت تلك الجناية الجريمة محل الإتمام التالي بيانها، وهي سرق المبالغ المالية والمنقولات هاتفين محمولين المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنها ليلًا بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كمم فاهها وكبل يديها ورجليها بلاصق بلاستيكي، وأشهر في وجهها سلاح أبيض "مطواة" واعتدى عليها بالضرب فأحدث إصابتها مما بث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتهاوانهى حياتهاوتم اصدار الحكم.