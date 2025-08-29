خلال تفقده سوق اليوم الواحد.. محافظ الدقهلية يؤكد على الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين لهذه التعليمات وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

ووجه محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز السوق ليكون دائما بدلا من يومي الجمعة والسبت، نظرا للاقبال الكبير عليه. وبناء على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة، كما وجه بعرض وبيع حلاوة المولد بالسوق بأسعار مخفضة، وكذلك استمرار بيع الأسماك على مدار الأسبوع، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع لهم في مكان واحد.

والتقى المحافظ بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.