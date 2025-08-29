قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تفقده سوق اليوم الواحد.. محافظ الدقهلية يؤكد على الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين لهذه التعليمات وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

ووجه محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز السوق ليكون دائما بدلا من يومي الجمعة والسبت، نظرا للاقبال الكبير عليه. وبناء على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة، كما وجه بعرض وبيع حلاوة المولد بالسوق بأسعار مخفضة، وكذلك استمرار بيع الأسماك على مدار الأسبوع، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع لهم في مكان واحد.

والتقى المحافظ بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

الدقهلية سوق البوم الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

حلوى المولد النبوي

خطيب الجمعة: اشتروا لأولادكم حلوى المولد النبوي وعلقوهم بحب رسول الله.. فيديو

المولد النبوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. دار الإفتاء: جائز شرعاً

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد