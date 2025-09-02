محافظ الدقهلية يفتتح مجزر دكرنس المطور بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجزر دكرنس المطور (نصف آلي) بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية القياسية.

حضر الافتتاح الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري ، وهاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، والنائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة، الشركة المسئولة عن تشغيل المجزر.

وأكد “مرزوق” أن تطوير المجزر يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المجازر لضمان إمداد المواطنين بلحوم آمنة وصحية.

وشدد على أن المجزر تم تجهيزه بأحدث التقنيات ومعايير الجودة الدولية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وقال المحافظ إن المشروع يستهدف رفع كفاءة منظومة الذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم، مع تطبيق نظام رقابة صحية دقيقة على جميع الماشية قبل الذبح وبعده، بما يضمن مطابقة اللحوم للشروط والمواصفات الصحية المعتمدة.

وخلال الافتتاح، أطلق "مرزوق" حملة توعية موسعة لأصحاب محلات الجزارة، شدّد فيها على حظر الذبح خارج المجازر نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأضاف أن الذبح داخل السلخانات يضمن التأكد من خلو الماشية من الأمراض الوبائية ويوفر لحومًا آمنة للمستهلكين.

وأوضح المحافظ أن تطوير المجازر يسهم أيضًا في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية وتجنب الممارسات العشوائية في الشوارع والمناطق السكنية.

وأشار “مرزوق” إلى أن تطوير المجزر سيُسهم في “ضمان رقابة بيطرية صارمة على جميع الماشية - توفير لحوم آمنة مطابقة للمعايير الصحية - منع انتشار الأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي - حماية البيئة من التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات الحيوانية”.

كما أكد “مرزوق” أن ما تقوم به الدولة في ملف تطوير المجازر يأتي حفاظًا على صحة المواطن المصري أولًا، داعيًا جميع الجزارين للالتزام بالذبح داخل المجازر المطورة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون يحافظ على صحة المواطن ويحمي البيئة ويحقق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الدقهلية.