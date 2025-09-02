قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
محافظ الدقهلية يفتتح مجزر دكرنس المطور بتكلفة 30 مليون جنيه

همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجزر دكرنس المطور (نصف آلي) بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية القياسية.

حضر الافتتاح الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري ، وهاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، والنائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة، الشركة المسئولة عن تشغيل المجزر.

وأكد “مرزوق” أن تطوير المجزر يأتي في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المجازر لضمان إمداد المواطنين بلحوم آمنة وصحية.

وشدد على أن المجزر تم تجهيزه بأحدث التقنيات ومعايير الجودة الدولية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وقال المحافظ إن المشروع يستهدف رفع كفاءة منظومة الذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم، مع تطبيق نظام رقابة صحية دقيقة على جميع الماشية قبل الذبح وبعده، بما يضمن مطابقة اللحوم للشروط والمواصفات الصحية المعتمدة.

وخلال الافتتاح، أطلق "مرزوق" حملة توعية موسعة لأصحاب محلات الجزارة، شدّد فيها على حظر الذبح خارج المجازر نهائيًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأضاف أن الذبح داخل السلخانات يضمن التأكد من خلو الماشية من الأمراض الوبائية ويوفر لحومًا آمنة للمستهلكين.

وأوضح المحافظ أن تطوير المجازر يسهم أيضًا في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية وتجنب الممارسات العشوائية في الشوارع والمناطق السكنية.

وأشار  “مرزوق” إلى أن تطوير المجزر سيُسهم في “ضمان رقابة بيطرية صارمة على جميع الماشية - توفير لحوم آمنة مطابقة للمعايير الصحية - منع انتشار الأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي - حماية البيئة من التلوث الناتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات الحيوانية”.

كما أكد “مرزوق” أن ما تقوم به الدولة في ملف تطوير المجازر يأتي حفاظًا على صحة المواطن المصري أولًا، داعيًا جميع الجزارين للالتزام بالذبح داخل المجازر المطورة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون يحافظ على صحة المواطن ويحمي البيئة ويحقق المظهر الحضاري اللائق بمحافظة الدقهلية.

