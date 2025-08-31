إصابة 3 عمال انهار عليهم جدار منزل في الدقهلية..تفاصيل

أصيب 3 عمال أثناء تنفيذ قرار إزالة لاحد العقارات الآيلة للسقوط في شارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة بالدقهلية.

أوضحت محافظة الدقهلية أن الإصابات وقعت في صفوف العمال أثناء أعمال التنفيذ .

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه ( الإسعاف - الحماية المدنية - الصحه - حي شرق المنصورة - قسم شرطة أول المنصورة ).

ووجه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أولا بأول ونقل الحدث على شاشة مركز الشبكة الوطنية.

تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الطوارئ بالجامعة ووجود عامل آخر تحت الأنقاض جاري انتشاله عن طريق الحماية المدنية .



