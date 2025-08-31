أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل

أصيب ثلاثة عمال بإصابات متفرقة، أحدهم إصابته خطيرة، وذلك إثر انهيار جدار عليهم أثناء هدم منزل مكون من 3 طوابق بميدان المحطة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة ثلاثة عمال، أحدهم إصابته خطيرة، أثناء أعمال هدم منزل مكون من 3 طوابق بميدان المحطة في مدينة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال شخصين، أحدهما إصابته خطيرة، ونقلهما إلى مستشفى الطوارئ، وجارٍ انتشال الثالث، فيما يتم تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.