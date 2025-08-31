قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الداخلية تطهر الصعيد.. مصرع 4 عناصر وضبط مخدرات بـ 59 مليون جنيه
مرصد الأزهر: مخيمات الشمال السوري قنبلة موقوتة تهدد بعودة الإرهاب
إذاعة جيش الاحتلال: ننتظر تأكيدًا استخباراتيًا بشأن نجاح اغتيـ،ــال «أبو عبيدة»
1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر
ضغوط أمريكية على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا
أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل
الدردير: زيزو وبن شرقي وتريزيجيه خارج الخدمة
كم يوما تبقى على المولد النبوي الشريف 2025.. بدأ العد التنازلي
حوادث

أحدهم إصابته خطيرة .. إصابة 3 عمّال في انهيار جدار منزل بالدقهلية |تفاصيل

همت الحسينى

أصيب ثلاثة عمال بإصابات متفرقة، أحدهم إصابته خطيرة، وذلك إثر انهيار جدار عليهم أثناء هدم منزل مكون من 3 طوابق بميدان المحطة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة ثلاثة عمال، أحدهم إصابته خطيرة، أثناء أعمال هدم منزل مكون من 3 طوابق بميدان المحطة في مدينة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال شخصين، أحدهما إصابته خطيرة، ونقلهما إلى مستشفى الطوارئ، وجارٍ انتشال الثالث، فيما يتم تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

الدقهلية المنصوره ضباط امن

