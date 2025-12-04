المتحف المصري الكبير يعلن شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز خدمات النظافة والتعقيم

أعلن المتحف المصري الكبير عن توقيع شراكة رسمية مع "فاين للحلول المتكاملة" لتقديم خدمات النظافة والتعقيم داخل أكبر صرح أثري في العالم مخصّص لحضارة واحدة.

وتأتي الخطوة في إطار حرص إدارة المتحف على اعتماد أعلى معايير السلامة والجودة، خاصة مع قرب الافتتاح الكبير واستقبال الزوار من مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع التنمية السياحية وإدارة حفظ الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص أصبحت أحد محركات تعزيز التجربة السياحية في مصر.

وأشار إلى أن وجود شركات متخصصة داخل منشأة عالمية كالمتحف المصري الكبير يعكس رؤية الدولة في دمج الخدمات الحديثة مع قيمة التراث المصري.

وأضاف الليثي أن هذا التعاون يدعم استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المواقع الأثرية، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يمثل بوابة رئيسية لتعريف العالم بعمق الحضارة المصرية.

ولفت إلى أن مشاركة شركات كبرى في هذا الحدث التاريخي يضيف قيمة للقطاع بأكمله، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

كما شارك أشرف أبو اليزيد، ممثل الإدارة المركزية للمتاحف النوعية، بكلمة أكد فيها أن الشراكة تأتي في إطار جهود الحفاظ على بيئة المتاحف المصرية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير، بما يضمه من آثار نادرة، يحتاج إلى منظومة دقيقة في التعقيم والنظافة لضمان حماية مقتنياته الفريدة.

وأضاف أبو اليزيد أن تاريخ المتحف المصري يشهد امتلاكه لعدد من القطع الاستثنائية منذ الأسرة الأولى، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المجموعة يتطلب تكاملًا بين التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة.

واعتبر أن التعاون مع جهات معتمدة يعزز جاهزية المتحف لاستقبال ملايين الزوار في السنوات المقبلة.

وفي ختام الفعالية، ألقت سالى النجار، ممثلة العلاقات الدولية والعلاقات العامة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، كلمة أوضحت فيها أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة السياحة المصرية.

وأكدت أن اختيار المتحف المصري الكبير كمنصة لهذا الإعلان يجسّد قيمة هذا الصرح الثقافي ودوره في دعم صورة مصر عالميًا.

وأضافت النجار أن الهيئة العامة للتنمية السياحية ترى في مثل هذه الشراكات نموذجًا لتطوير الخدمات السياحية في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، معربة عن أملها في أن تتوسع هذه التجارب الناجحة لتشمل المزيد من المتاحف والمناطق الأثرية.



ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد ندا، رئيس إدارة سلاسل الإمداد بمجموعة فاين الصحية القابضة – مصر، أن إجمالي استثمارات المجموعة داخل السوق المصري وصل إلى 6 مليارات جنيه، ما ساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%. وأكد أن هذا الاستثمار يعكس ثقة الشركة في قوة السوق المصري وتوسعها نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الورقية.

وأشار ندا إلى أن المجموعة تمتلك خمسة مصانع موزعة على ثلاثة مواقع، ويعمل بها أكثر من ألف موظف، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قدراتها التشغيلية. كما أشار إلى إطلاق منتج خاص محدود الإصدار يحمل ترخيصًا رسميًا من المتحف احتفالًا بهذا الحدث الاستثنائي، إتاحةً للجمهور لاقتناء تذكار من لحظة تاريخية.