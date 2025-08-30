الدقهلية.. لجنة تفتيش على عدد من المخابز بمدن وقرى المنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بتشكيل لجنةتفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مدن وقرى المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وأشار "مرزوق" إلى أن فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تأتي ضمن حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع مطالب المواطنين وتحقيق العدالة.

وقد قامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها:(كوم بني مراس ، ميت خيرون ، برق العز، بمركز المنصورة – الصلاحات، كفر الصلاحات، عزبة صبري ناشد ببني عبيد – السعودية، والصفا ، وظفر بتمي الأمديد).

وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضرًا للمخابز المخالفة، حيث تم رصد نقص واضح في وزن رغيف الخبز وصل إلى 30 جرامًا في بعض الحالات، بجانب مخالفات أخرى شملت التصرف في كميات الدقيق المدعم، وعدم عرض قوائم البيانات، ووجود أرغفة غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف "المحافظ" أن التعامل الحاسم مع المخالفات يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم، مؤكداً أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط.